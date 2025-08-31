Игорь Пустовит женился во второй раз и показал, какой была его свадьба

Игорь Пустовит с женой / © instagram.com/pustovit

Реклама

Популярный украинский блогер Игорь Пустовит женился во второй раз.

Радостной новостью звезда Сети поделился в субботу, 30 августа. Очевидно, именно тогда пара и сыграла свадьбу. Блогер показал свое утро жениха. В частности, Игорь Пустовит сделал прическу, надел смокинг, белую рубашку и бабочку. Кстати, обувь шили специально для него. После того как блогер собрался, за ним приехал друг, и они отправились к невесте.

Игорь Пустовит / © instagram.com/pustovit

Избранница Игоря Пустовита Виктория выбрала на свадьбу довольно экстравагантный образ. Она надела топ, белые мини-шорты, накидку с бабочками и длинную фату. Волосы Виктория собрала в укладку, а завершила образ сдержанным макияжем.

Реклама

Жена Игоря Пустовита / © instagram.com/pustovit

Супруги пока не делились кадрами с официальной части, а вот их гости не сдержались. Они опубликовали фото, как влюбленные официально стали мужем и женой. Кстати, судя по кадрам, Виктория переоделась и показалась уже в более классическом свадебном платье.

Свадьба Игоря Пустовита

Конечно, на празднике и был первый танец молодых. Новоиспеченные супруги сделали это под открытым небом при легком вечернем свете. Атмосферы добавил специальный дым, который просто заполонил танцпол.

Свадьба Игоря Пустовита

Отметим, для Игоря Пустовита этот брак стал вторым. В течение шести лет блогер был женат на Саше Бо. В 2021 году пара со скандалом развелась. У бывших супругов есть двое общих сыновей. Когда Игорь Пустовит начал встречаться с Викторией - не известно, но впервые он рассекретил их отношения в феврале этого года. Уже в мае звезда Сети сделал предложение избраннице.