Игорю Пелыху должно было исполниться 48: какова была судьба артиста, который трагически погиб в ДТП

Ведущего не стало в 2009 году.

Сегодня, 3 февраля, известному украинскому журналисту и телеведущему Игорю Пелыху должно было исполниться 48 лет.

Но, к сожалению, судьба распорядилась по-другому. 8 мая 2009 года Игорь трагически погиб в ДТП, которое произошло в Киеве. Хоть ведущий и прожил короткую жизнь, он успел стать любимцем миллионов зрителей по всей Украине.

Игорь Пелых / УНИАН

А вот начинался телевизионный путь журналиста достаточно нестандартно. Игорь закончил Тернопольское ПТУ. Пелых получил образование мастера по ремонту обуви. Однако по специальности ему работать было не суждено. Юноша создал и вел молодежную музыкальную программу "Веселий Роджер" в Тернополе, сообщается у "Сніданку з 1+1".

Впрочем, в 24 года амбициозный ведущий решил покорять столицу. И ему это удалось.

Сначала Игорь работал на "Радіо Столиці", а уже через два года Пелых стал ведущим на телеканале 1+1. Он вел дневную программу "Не всі вдома". Интересно, что на 1+1 он попал благодаря будущей жене Александре Лозинской, с которой познакомился и общался в Интернете. Саша, которая тогда вела эфир на пару с Константином Грубичем, пригласила Пелыха на кастинг. Так юноша из Тернополя стал известен на всю страну.

Игорь Пелых / УНІАН

Уже став успешным ведущим, Игорь поступил в Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. А с 2000 года начал работать на телеканале ICTV, где работу в кадре совмещал с продюсированием. Также он создал популярные развлекательные проекты: "Галопом по Європах", "На свою голову" и "Лабіринт".

В 2005 году ведущий вместе с партнерами основал студию "Роги і копита продакшн", которая специализируется на создании развлекательных фильмов и программ.

К сожалению, жизнь Игоря забрало жуткое ДТП. Телеведущему было всего 35. У него остались жена и трое маленьких детей.

Семья Игоря Пелыха / скриншот с видео

Игорь Пелых с сыном / УНИАН

Игоря Пелыха будут всегда помнить миллионы поклонников по всей стране.

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