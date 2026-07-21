Игорю Покладу установили памятник: как выглядит могила композитора и какой была его последняя воля

Игорь Поклад / © instagram.com/olgasumska

Реклама

Выдающемуся украинскому композитору Игорю Покладу, который умер 9 июля 2025 года, установили памятник.

Об этом рассказала его вдова Светлана Поклад изданию «Гордон». В частности, памятник Игорю Покладу состоит из гранитного повышения, а в центре — крест. Также рядом портреты композитора. Светлана Поклад взяла за основу фото композитора, которое в свое время сделал фотограф Феликс Розенштейн.

Установка памятника прошла в кругу родных и близких. Светлана Поклад говорит, что ее муж не любил публичных мероприятий. И вдова композитора приняла это во внимание.

Реклама

«Если знать характер Игоря Дмитриевича, он вообще не любил публичных мероприятий. Это только для нас, для семьи», — говорит вдова композитора.

Могила Игоря Поклада / © gordonua.com

Кстати, Светлана Поклад также призналась, что исполнила почти все пожелания мужа. В частности, его похоронили на Берковецком кладбище рядом с мамой, как он и завещал. Светлана Поклад не выполнила только одну волю мужа. Композитор завещал, чтобы его легендарный рояль был передан в музыкальную школу в Тернополе, где он учился. Однако Светлана Поклад уверяет, что это обязательно сделает. Также она планирует передать в школу другие музыкальные инструменты Игоря Поклада.

«Я обязательно его передам до конца этого года. Кстати, я передам еще один инструмент Игоря Дмитриевича в Тернополь, в школу, где он учился. И поскольку это уже будет школа имени Игоря Поклада, я передаю инструмент из тех, что остались после мужа, в эту школу. Так что есть над чем работать», — поделилась вдова музыканта.

Могила Игоря Поклада / © gordonua.com

Напомним, недавно стало известно, что умерла звезда «Один дома 2» Бренда Фрикер. Ирландской актрисы, которая является обладательницей «Оскара», не стало в возрасте 81 года.

Реклама

Новости партнеров