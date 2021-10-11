"Игра в кальмара": 10 фактов о жутком сериале, который стал мировым хитом

Сериал занял первое место в списке топ-10 проектов Netflix.

Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" о смертельных играх с многомиллиардным призом уже несколько недель на слуху у зрителей со всего мира.

Сериал стал настолько популярным, что занял первое место в списке топ-10 проектов Netflix практически через 3 дня после выхода. Так, "Игра в кальмара" вытеснила нашумевших конкурентов, в частности, "Половое воспитание" и "Бумажный дом".

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку с интересными фактами о сериале и рассказала, о чем он.

Сюжет

Мировая премьера Squid Game состоялась 17 сентября в 2021 году на платформе Netflix. Сериал состоит из девяти серий и рассказывает о людях, которые из-за финансовых проблем участвуют в тайной игре на выживание.

"Игра в кальмара" / кадри з серіалу

"Игра в кальмара" / кадри з серіалу

В частности, главный герой 40-летний Сонг Джи-гун застрял в долгах. Ему приходится просить у своей старенькой матери деньги на подарок дочери на день рождения, которые он проигрывает на скачках. Мужчина также задолжал немалую сумму мафии. Так, он становится одним из 456 участников, которые играют в детские игры, пытаясь сохранить свою жизнь и выиграть огромный денежный приз — 45 млрд вон, а это около 36 млн долларов.

"Игра в кальмара" / кадри з серіалу

Официальный трейлер

Жанр: боевик, приключения, драма, триллер.

Актеры и роли

Ли Чон Чже — Сонг Ки Хун, игрок № 456. Водитель, обожает азартные игры. Разведен, живет со своей престарелой матерью и пытается финансово обеспечить дочь.

Сонг Джи-гун / кадри з серіалу

Хо Ён Чон — Кан Это Бек, игрок № 067. Беженка из Северной Кореи. Приняла участие в игре, чтобы помочь младшему брату, которого забрали в детский дом.

Кан Се Бек / кадри з серіалу

О Ён Су — О Иль Нам, игрок № 001. Пожилой мужчина с опухолью головного мозга, который предпочитает умереть в борьбе, чем покорно ждать смерти.

В Иль Нам / кадри з серіалу

Пак Хэ Су — Чо Сан Воо, игрок № 218. Выпускник Сеульского национального университета и руководитель инвестиционной группы. Разыскивается за кражу денег у своих клиентов.

Чо Сан В / кадри з серіалу

Интересные факты

"Игра в кальмара" / кадри з серіалу

Сценарий "лежал на полке" 11 лет

Режиссером и автором сценария стал Хван Дон Хьок. Идеей сериала стали его собственные финансовые проблемы в молодости, а также классовое неравенство в Южной Корее. Сложно поверить, что сценарий 11 лет "лежал на полке". Так, его Хван написал еще в 2008 году, но тогда продюсеры отказывались его покупать и развивать проект. Впрочем, в 2019-м им заинтересовался Netflix в рамках своей стратегии по расширению производства сериалов на иностранных языках.

"Игра в кальмара" / кадри з серіалу

"Игра в кальмара" / кадри з серіалу

Известность благодаря "сарафанному радио"

Интересно, что создатели не делали громкую рекламу сериала. Так, он стал популярным благодаря так называемому "сарафанному радио". Пользователи TikTok начали снимать видео по сериалу, и так о нем узнал весь мир. Более того, хештег англоязычного названия сериала #squidgame собрал более 32 млрд просмотров.

"Игра в кальмара" / кадри з серіалу

Номер телефона на визитке — реальный

"Игра в кальмара" / кадри з серіалу

В "Игре в кальмара" показано номер телефона, который герои используют для связи с организаторами игр. Это оказался реальный номер, которым уже более 10 лет пользуется жительница города Сонджу, и куда теперь массово звонят фанаты сериала. Так, она получала по 10 000 звонков в день. Авторы проекта взяли этот номер случайно и сначала в Netflix не реагировали на ситуацию. Впрочем, только на днях сообщили, что создатели отредактируют номер в картине. Интересно, что женщине предлагали выкупить ее номер за около 85 тыс долларов, впрочем, она отказался, мол, уже к нему привыкла.

У участников игры были подсказки, которые не заметили ни они, ни зрители

Оказывается, изначально у героев игры были подсказки перед каждым испытанием. Так, 456 участников жили в одной комнате, заставленной многоярусными кроватями. Когда игроки выбывали, лишние кровати убирали. Тогда стали заметны изображения на стенах, которые были подсказками. Впрочем, их не увидели ни игроки, ни большинство зрителей.

From the beginning, All the games were drawn already on the wall but no one noticed it ...



: 아이돌 연구소 #SquidGame pic.twitter.com/fnTXa8NjVt — TAHJ MIKAELSON (@TAHDIOR_) September 25, 2021

Звезда "Игры в кальмара" Хо Ён Чон стала звездой Instagram

"Игра в кальмара" / кадри з серіалу

Сериал стал актерским дебютом для 27-летней южнокорейской модели Хо Ён Чон. Через три недели с момента выхода сериала на нее в Instagram подписалось почти 19 млн фолловеров.

Хо Ён Чон / instagram.com/hoooooyeony

Британские школы требуют запретить просмотр сериала детям

Из-за сериала во многих школах настоящий хаос. Как утверждают учителя, ученики начальных классов играют в игру на переменах и жестоко бьют проигравших. В частности, школы Великобритании требуют запретить смотреть этот сериал детям. Об этом пишет Daily Star.

"Игра в кальмара" / кадри з серіалу

Кукла из игры "Красный свет — зеленый свет" теперь пугает людей на Филиппинах

"Игра в кальмара" / кадри з серіалу

Кукла из первой серии "Игры в кальмара" пугает людей на Филиппинах. Так, ее установили возле пешеходного перехода одного из торговых центров. Пока свет светофора зеленый — кукла стоит спиной к переходу и напевает свою жуткую песню, а когда красный — она разворачивается к прохожим и начинает водить красными глазами.

Netflıx проведет "Игру в кальмара" в реальной жизни?

В Сети появился слух, что стримингова платформа Netflıx хочет провести "Игру в кальмара" в реальной жизни. Говорят, что правила уже объявлены и проводится отбор. Так, в игре, которую якобы устроят на необитаемом острове, примут участие 456 человек, как и в оригинальном сериале. Участники будут играть также за деньги, а транслироваться событие будет на весь мир. Официального подтверждения этому мы не нашли, впрочем, в Сети немало пользователей признались, что хотели бы принять участие.

"Игра в кальмара" / кадри з серіалу

"Игра в кальмара" / кадри з серіалу

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