"Играл бы": известный актер удивил признанием о ролях на русском языке и рассказал, за что ему стыдно

Алексей Гнатковский / © instagram.com/oleksiygnatkovskiy

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Украинский актер Алексей Гнатковский, который недавно назвал причину, по которой отказался сниматься в кино, рассказал, при каких условиях готов играть на русском языке и какие предложения принципиально отклоняет.

Для артиста важен не только сам материал. Он берет во внимание и режиссера. Особое внимание уделяет источнику финансирования. Значение имеет и цель, с которой создается проект. Гнатковский не считает, что для актера все творческие решения можно свести к нескольким категорическим запретам. В то же время есть вещи, на которые он не соглашается.

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Алексей Гнатковский / © instagram.com/oleksiygnatkovskiy

В частности, артист не исключает для себя ролей на русском языке. Однако при одном принципиальном условии — украинская история, в которой русскоязычный персонаж соответствует замыслу произведения.

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«Стал бы я играть на русском языке? Стал бы, если бы это была какая-то хорошая украинская история, где есть какая-то падлюка русская», — пояснил Гнатковский в интервью РБК-Украина.

Алексей Гнатковский / © instagram.com/oleksiygnatkovskiy

Не менее важным для актера является контекст самого проекта. Он рассказал, что в свое время отказывался от предложений, которые, по его мнению, не соответствовали интересам Украины. При этом громкое имя автора или классический статус произведения не являются для него достаточной причиной, чтобы соглашаться на работу.

Гнатковский отметил, что обращает внимание на то, кто стоит за постановкой и откуда поступает финансирование. Среди прочего он упомянул о проектах, средства для которых могли быть связаны с Россией. Также актер говорил о ситуациях, когда, по его словам, деньги, заработанные в Украине коррупционным путем, могут использоваться в художественных проектах для легализации своего происхождения. Именно такие обстоятельства он считает для себя принципиальными.

Алексей Гнатковский

Отдельно артист высказался о наготе в театре и кино. Сам факт появления обнаженного тела на сцене или в кадре он не считает проблемой. Для него решающим фактором остается художественное обоснование сцены.

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«Если бы это было вульгарно — то есть показать ягодицы, чтобы просто показать — тогда это вульгарность. Я бы такое не делал», — отметил актер.

Алексей Гнатковский / © instagram.com/oleksiygnatkovskiy

Несмотря на неудачные творческие решения в начале карьеры, Гнатковский не называет ни одну свою работу такой, за которую ему действительно стыдно. Он признает, что некоторые спектакли могли оказаться неудачными с художественной точки зрения, однако воспринимает этот опыт как часть профессионального пути.

«Искусство — это не математика. Ты не можешь предугадать, что у тебя получится. Но чтобы так стыдно было, по чести и по совести, то нет такого», — подытожил Алексей Гнатковский.

Алексей Гнатковский

Напомним, недавно Алексей Гнатковский рассказал, почему скрывает жену от публики и что пережила его семья во время войны.

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