Игривая Алина Гросу в откровенном топе и с укулеле в руках выпустила новый клип

Украинская певица Алина Гросу после определенного затишья в творчестве порадовала поклонников новой песней "Грозами".

Кроме свежей композиции, исполнительница также представила яркое летнее видео к ней. В видеоработе Гросу появляется в разных романтических образах – красной комбинации в горошек из юбки и пикантного топа, романтическом нежно-розовом платье и смелом черном платье с ярким принтом.

Как рассказала Гросу, судьбу этого ее трека решали ее поклонники в соцсетях. Когда артистка проводила опрос, фаны сошлись во мнении, что они хотят сейчас слышать эту композицию.

Клип Гросу снимала сама, в перерыве между обучением в США. Как отметила Алина, тратить средства на клип сегодня некогда. Поэтому певица снимала клип на телефон и монтировала своими силами.

Алина Гросу

Алина Гросу

Напомним, ранее Алина Гросу поделилась подробностями своей личной жизни. Артистка призналась, был ли у нее роман после разрыва с российским актером Романом Полянским и общается ли она со своим экс-мужем.

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