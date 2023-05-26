Игривая Алина Гросу в шляпе и цветастом платье потанцевала под свой новый трек

Исполнительница анонсировала премьеру.
Певица Алина Гросу порадовала поклонников новостями о скорой премьере новой песни.
На своей странице в Instagram исполнительница поделилась отрывком из трека "Грозами", который совсем скоро появится на музыкальных платформах.
"Уже скоро", — заинтриговала поклонников Гросса.
Под свою музыкальную новинку Алина потанцевала на фоне холмов калифорнийских и позаигрывала на камеру. В кадре певица появилась в черном платье с цветастым принтом и темной шляпе.
Отрывок новой песни поклонникам Алины уже понравился, о чем они и написали в комментариях: "Супер", "Ждем с нетерпением", "Вау, огонь", "Невероятная! Ждем песню".
Напомним, что сейчас Алина Гросу находится в США. Там, как рассказала артистка, она учится актерскому мастерству и улучшает свои профессиональные навыки.
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