Игривая Alyosha в мини-платье похвасталась стройными ножками, забравшись на лестницу

Артистка поделилась своими философскими размышлениями.

Украинская певица Alyosha порадовала поклонников своей новой красивой фотографией.

На странице в Instagram знаменитость поделилась кадром, на котором предстает в мини-платье насыщенного синего цвета и на каблуках. Волосы артистки распущенные, а образ дополнила сумочка белого цвета через плечо.

instagram.com/alyoshasinger

На фотографии Alyosha запечатлена на лестнице. Таким образом исполнительница похвасталась красивыми стройными ножками. Под фото певица оставила свои философские размышления:

"У величия космического пространства существуют и наши с вами большие желания и чувства. Хорошо, когда тебя поддерживают верой и любовью, тогда появляются крылья и достигать исполнения желаний легче. А бывает, что плетешься один и та лестница такая высокая, сложная ... но дорога есть всегда! Не останавливайтесь, когда тяжело. Потому что то, чего вы достигаете в одиночестве — познание себя, а значит и Вселенной! Гармонии с миром и света в душе!" — пожелала Alyosha.

instagram.com/alyoshasinger

Поклонники, в свою очередь, оценили красивую фигуру кумира, а также поддержали ее мнение относительно достижений своих целей.

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