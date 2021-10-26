Игривая Анита Луценко в комплекте и с розовым кроликом ошарашила секси-фигурой

Игривая Анита Луценко в комплекте и с розовым кроликом ошарашила секси-фигурой

Звезда устроила смелый фотосет.

Известный украинский фитнес-тренер Анита Луценко в очередной раз продемонстрировала свою стройную фигуру.

Звезда решила устроить довольно смелый фотосет. Для фото, которыми знаменитость поделилась в своем Instagram, Анита надела розовый корсет, трусики и чулки с подтяжками.

Анита Луценко / instagram.com/anitasporty

Интересно, что на одном из снимков тренер держала в руках розового кролика, который добавил ее образу игривости.

Анита Луценко / instagram.com/anitasporty

Анита не была многословной. Она лишь коротко написала под фото на английском: "Спокойной ночи".

Фаны звезды были более разговорчивыми. В частности, они отметили, что не ожидали увидеть Тренершу в таком образе.

Немного вульгарно!

Вам подходят такие женские образы. Увидела вас с другой стороны. Очень красиво!

Очень неожиданно видеть вас такой.

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