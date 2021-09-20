Игривая Дуа Липа в полупрозрачном комбинезоне соблазнительно изгибалась на столе

Игривая Дуа Липа в полупрозрачном комбинезоне соблазнительно изгибалась на столе

Артистка похвасталась хорошей фигурой.

Британская певица Дуа Липа часто делится откровенным контентом.

Звезда любит носить откровенную одежду и делать изрядно соблазнительные фотографии. Артистка очередной раз это подтвердила, опубликовав на своей странице в Instagram порцию пикантных фото.

Дуа Липа повигиналась на столе / instagram.com/dualipa

Звезда позировала перед камерой в полупрозрачном обтягивающем комбинезоне. На фото исполнительница эротично изгибалась на столе. Она похвасталась своими длинными ножками, подтянутым животиком и аппетитными бедрами.

Свой образ звезда дополнила ярким макияжем, обувью на каблуках и бирюзовым парео, вероятно, для того, чтобы скрыть свои ягодицы.

Дуа Липа в комбинезоне / instagram.com/dualipa

"Если любовь — это азартная игра, позволь мне бросить кости", — игриво подписала пост певица.

Поклонники изрядно оценили новые фотографии исполнительницы. Они засыпали ее комплиментами:

У тебя невероятная улыбка!

Это слишком горячо!

Ты королева!

Напомним, недавно обладательница самой большой натуральной груди в Украине, plus-size модель Мила Кузнецова поделилась новым пикантным роликом. На видео звезда представила себя спасительницей Малибу.

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