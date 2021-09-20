Игривая Дуа Липа в полупрозрачном комбинезоне соблазнительно изгибалась на столе

Артистка похвасталась хорошей фигурой.
Британская певица Дуа Липа часто делится откровенным контентом.
Звезда любит носить откровенную одежду и делать изрядно соблазнительные фотографии. Артистка очередной раз это подтвердила, опубликовав на своей странице в Instagram порцию пикантных фото.
Звезда позировала перед камерой в полупрозрачном обтягивающем комбинезоне. На фото исполнительница эротично изгибалась на столе. Она похвасталась своими длинными ножками, подтянутым животиком и аппетитными бедрами.
Свой образ звезда дополнила ярким макияжем, обувью на каблуках и бирюзовым парео, вероятно, для того, чтобы скрыть свои ягодицы.
"Если любовь — это азартная игра, позволь мне бросить кости", — игриво подписала пост певица.
Поклонники изрядно оценили новые фотографии исполнительницы. Они засыпали ее комплиментами:
- У тебя невероятная улыбка!
- Это слишком горячо!
- Ты королева!
Напомним, недавно обладательница самой большой натуральной груди в Украине, plus-size модель Мила Кузнецова поделилась новым пикантным роликом. На видео звезда представила себя спасительницей Малибу.