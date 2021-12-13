Игривая Маша Ефросинина в красном нижнем показала стройную фигуру

Ведущая припомнила, как покупала свой первый комплект.

Украинская ведущая и блоггер Маша Ефросинина продемонстрировала поклонникам свою красивую стройную фигуру.

На странице в Instagram знаменитость поделилась кадрами, на которых позирует в классическом комплекте красного цвета. Снимки были сделаны во время съемкок рекламной кампании одного известного бельевого бренда.

instagram.com/mashaefrosinina

С фанами Маша тоже поделилась, как покупала свой первый красный комплект:

instagram.com/mashaefrosinina

"Свой первый комплект красного белья я купила в 2002 году, познакомившись со своим будущим мужем! Тогда я мыслила примерно так: не умеешь готовить, бери парня красными труселями! Стоя в примерочной самого дорогого магазина белья в Киеве и смотря на ценник кружевного "бесстыдства" на себе, я понимала, что на него пойдет вся моя месячная зарплата! Продавец увидела на моем лице сомнение и сказала: "Девушка, поймите, когда на вас красное белье, вы хоть в мешке ходите, в ваших глазах и повадках безоговорочно будет сексуальность..!" - вспомнила Ефросинина.

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