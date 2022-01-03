Игривая Наталка Денисенко в боди задрала ногу и выпятила упругие ягодицы

Звезда очень порадовала своих фанатов.
Украинская актриса Наталка Денисенко поделилась новыми фотографиями.
Звезда опубликовала в своем Instagram серию снимков, на которых позировала в белом боди и маске с заячьими ушами. К слову, артистка задрала одну ножку и выпятила свои упругие ягодицы. Наталка игриво позировала перед камерой.
Кстати, Денисенко поделилась с поклонниками, что очень расслабилось во время новогодних праздников. Звезда отлично встретила 2022 год.
Впрочем, Наталка заверила, что с понедельника уже начинает работать в привычном для нее режиме.
"Я так расслабилась за эти дни, но с сегодняшнего дня уже с удовольствием войду в привычный режим", — поделилась актриса.
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