Игривая Тина Кароль в банном халате посветила длинными ножками

Украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников своими новыми красивыми фотографиями.

На странице в Instagram артистка поделилась атмосферными черно-белыми кадрами, сделанными во время одной из недавних съемок звезды.

Кароль позирует в белом халате, из-под которого выглядывает черный топ. Артистка сидит на высоком стуле с чашкой кофе в руках и демонстрирует длинные ножки.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

В свою очередь, поклонники исполнительницы наделали ей комплиментов: "роскошная женщина", "Кайфовые фото.. Увлеченно можно на них смотреть и видеть, как женщина становится женщиной. Без всех этих лишних молодений, а просто - красивая женщина незамужняя", "эталон женской красоты и нежности", "Самая красивая украинка".

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Фото Тина сопроводила текстом на английском языке. Фаны выразили надежду, что это слова из новой песни певицы, которая увидит свет совсем скоро.

Напомним, ранее Тина Кароль похвасталась кадрами из женственной фотосессии, в которой предстала с голубой орхидеей вместо сережек.

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