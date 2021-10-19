Игривая Тина Кароль в экстра-мини похвасталась пышным бюстом и тонкой талией

Звезда восхитила видом.
Певица Тина Кароль свела с ума фанатов новым сексуальным луком.
На странице в Instagram 36-летняя звезда разместила эффектный снимок, на котором предстала в черном мини-платье на тонких бретельках. Исполнительница подчеркнула пышный бюст, тонкую талию и роскошные ножки. Волосы артистки игриво развевались, а сама Тина улыбалась на камеру.
"Меланхолический октября подарит нам музыку для любви", — заинтриговала поклонников певица.
Пользователи, со своей стороны, порадовали кумира приятными словами.
- Ну что за красавица! А глаза то как горят
- Невероятная
- Вы забрали наши сердечки
- Красивая
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