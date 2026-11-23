MONATIK и его команда на "Голоса країни-14" / © пресс-служба MONATIK

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Украинский певец и тренер «Голоса країни-14» MONATIK собрал свою команду для совместной музыкальной работы. Сразу после завершения слепых прослушиваний артист представил песню и клип «Фрісон», в которых 12 сольных номеров и один дуэт объединили голоса его подопечных.

Традиционной видеоработой музыкант знакомит зрителей с прошедшими в его команду исполнителями еще до начала следующих этапов шоу. Сам MONATIK называет такие проекты своеобразными «музыкальными фотооткрытками»: их можно будет просматривать спустя годы и вспоминать, с чего начинался путь будущих артистов.

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Похожие работы MONATIK выходили и в предыдущие сезоны «Голоса країни» — в частности, в 2020 и 2021 годах. В этом году тренер продолжил традицию и создал композицию, где участники впервые зазвучали вместе.

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По словам MONATIK, для него участие в проекте не ограничивается наставничеством на сцене. Он стремится дать подопечным возможность получить практический опыт профессиональной музыкальной работы — от записи композиции до съемок клипа.

«Когда я участвую в проекте "Голос країни", для меня важно не только наставничество на сцене, но и возможность дать своей команде как можно больше опыта. Потому еще в первые мои сезоны у меня появилась традиция: музыкальная фотооткрытка, песня и клип, в которых я знакомлю зрителей со своей командой. Для зрителей это шанс еще ближе увидеть исполнителей, попавших в мою команду, и познакомиться с ними. Для многих участников это совершенно новый опыт: работа на студии и коллективе, запись песни, съемочная площадка. Так что по традиции — песня вместе с командой, которую я собрал на "Голосе країни" 2026. Их голоса меня мурашат. Их нужно объединить в одну песню. 14 разных, эксклюзивных голосов в одном музыкальном произведении — это Фрисон», — поделился артист.

В клипе каждый исполнитель получил свою сольную партию, благодаря чему зрители могут услышать индивидуальное звучание участников. В финале их голоса объединяются в одну композицию. Среди участников видеоработы — Flo Wer, uji, Kira Ray, Daryna&Julia, David, Anna Koss, HANNA, MARIAM, Денис Родин, NICHNIY, Karina Váradi и Valeriia Vovk.

Отдельно следует упомянуть и предыдущий опыт MONATIK как тренера «Голоса країни». За годы работы на проекте он помогал развиваться исполнителям, которые впоследствии стали заметными представителями украинской музыкальной сцены. Среди его бывших подопечных — KOLA, Lida Lee, Саша Таб из KALUSH, вокалистка Tember Blanche Аня, Тоня Сова, Сергей Асафатов и Тема Паучек.

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