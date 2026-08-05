Их почти невозможно узнать: какими были Могилевская, Вакарчук, Сумская и другие звезды в детстве

Наталья Могилевская, Святослав Вакарчук, Ольга Сумская

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Архивные фото украинских звезд в детстве часто удивляют поклонников, ведь многие знаменитости на них почти невозможно узнать.

Задолго до славы они были обычными детьми со своими мечтами, первыми талантами и непростыми жизненными историями. Редакция сайта ТСН.ua собрала архивные фотографии украинских знаменитостей, которые показывают, какими они были задолго до популярности и большой сцены.

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Наталья Могилевская

Звезда родилась в Киеве и с детства тянулась к творчеству. Впрочем, сама артистка не раз признавалась, что учителя долго не замечали ее способностей: в музыкальной школе она восемь лет пела только в хоре и не получила ни одного сольного выступления. Несмотря на это, будущая звезда не отказалась от своей мечты и впоследствии доказала, что настоящий талант все же невозможно скрыть.

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Наталья Могилевская в детстве со своими родителями / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская в детстве / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Надя Дорофеева

Певица родилась в Симферополе и уже с детства активно участвовала в вокальных и танцевальных конкурсах. В 15 лет она попробовала свои силы в проектах «Караоке на майдане» и «Шанс», после чего ее карьера начала стремительно развиваться. Певица также упоминала, что еще подростком зарабатывала первые деньги выступлениями на концертах.

Надя Дорофеева в детстве / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева в детстве / © пресс-служба канала "1+1"

Тина Кароль

Артистка родилась в поселке Оротукан Магаданской области, а когда ей было шесть лет, семья вернулась из РФ в Украину. Будущая певица училась в Ивано-Франковске, пела в школьном ансамбле, участвовала в концертах и в то же время училась в музыкальной школе по классу фортепиано. В это время и начал формироваться ее творческий путь.

Тина Кароль в детстве / © Пресс-служба Тины Кароль

Тина Кароль в детстве / © Пресс-служба Тины Кароль

Святослав Вакарчук

Музыкант родился в Мукачево, а вырос во Львове. Лидер «Океана Эльзы» неоднократно рассказывал, что любовь к музыке ему привили родители и бабушка, которые пели с ним украинские народные песни. Именно эти детские воспоминания, по словам музыканта, в значительной степени определили его будущее.

Святослав Вакарчук в детстве / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Святослав Вакарчук с мамой в детстве / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Ирина Билык

Ирина Билык росла в Киеве в семье инженеров, но уже с раннего детства увлеклась музыкой. В шесть лет она стала солисткой ансамбля «Солнышко», а первую авторскую песню написала еще в десятилетнем возрасте. Несмотря на скептическое отношение родителей к творческой профессии и заработкам там, будущая артистка упорно шла к своей мечте.

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Ирина Билык в детстве с родителями / © Держприкордонслужба

Ирина Билык в детстве / © Держприкордонслужба

Ирина Билык в детстве / © Держприкордонслужба

Леся Никитюк

Ведущая и актриса родилась в Хмельницком в семье простых рабочих. Телеведущая вспоминала, что семья жила скромно, а в детстве она даже пыталась самостоятельно заработать деньги на вожделенную куклу Барби, продавая овощи и фрукты на рынке. Именно тогда, по ее словам, она решила, что в будущем всего добьется собственным трудом.

Леся Никитюк в детстве / © instagram.com/lesia_nikituk

Андрей Данилко

Детство Андрея Данилко было непростым. После ранней смерти отца маме пришлось самостоятельно содержать семью, однако парень не оставлял творчество: занимался в театральной студии, выступал в КВН и участвовал в школьной самодеятельности. Именно во время учебы в училище впервые появился образ Верки Сердючки, впоследствии сделавший его всемирно известным.

Андрей Данилко в детстве / © instagram.com/v_serduchka

Андрей Данилко в детстве / © instagram.com/v_serduchka

Ольга Сумская

Актриса росла в театральной семье и почти все детство провела за кулисами. Ее родители работали в театре, поэтому маленькая Ольга часто бывала на репетициях и спектаклях. На архивных фотографиях актрису трудно узнать: в детстве она носила короткую прическу и очки.

Ольга Сумская в детстве с мамой / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская в детстве / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская в детстве

Алан Бадоев

Режиссер родился в Беслане, Северная Осетия. Впрочем, впоследствии семья переехала в Горловку. Алан с теплом вспоминает детство, проведённое в атмосфере любви и поддержки родителей, хотя признает, что семья переживала и непростые времена. Интересно, что в юности он мечтал стать юристом, посещал судебные заседания и даже брал интервью у заключенных, но в итоге избрал кинематограф. И не ошибся, ведь это и принесло славу.

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Алан Бадоев в детстве с мамой / © instagram.com/alanbadoev

Алан Бадоев в детстве / © instagram.com/alanbadoev

Алан Бадоев в юности / © instagram.com/alanbadoev

Оля Полякова

Певица родилась в Виннице и с ранних лет занималась музыкой. Уже в 14 лет будущая певица начала зарабатывать пением в церкви и ресторанах, а полученные гонорары были значительно выше тогдашней зарплаты ее матери. Именно детские увлечения музыкой стали началом большой карьеры артистки.

Оля Полякова в детстве / © instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова в детстве / © instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова в детстве / © instagram.com/polyakovamusic

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua рассказывала о самых скандальных разводах украинских звезд — предлагаем узнать, кто находил любовников, совершавший домашнее насилие и начинавший судебные войны.

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