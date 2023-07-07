Их просто невозможно отличить: какие актеры похожи на героев мультфильма, как две капли воды

Каждый год на экранах появляется немало мультфильмов, которые становятся культовыми и получают безумную популярность как среди детей, так и среди взрослых.

Однако не раз бывает такое, что во время просмотра той или иной мультипликационной ленты персонаж кажется на кого-то невероятно похожим. И действительно, есть такие герои мультфильма, внешность которых как бы срисована из актера или актрисы.

Редакция сайта ТСН.ua собрала подборку о звездах, которые похожи на героев мультфильма. Предлагаем узнать, на кого похож Шрек, принцесса Фиона, Джинн из "Алладина" и другие.

Шрек из мультфильма "Шрек"

Канадский актер и продюсер Майк Майерс озвучил героя одноименного мультфильма Шрека. У знаменитости и персонажа немного похожа форма лица, бровей, улыбка и цвет глаз. А особенно сходство Майка со Шреком можно заметить, когда последний во второй части мультфильма стал человеком.

Майк Майерс похож на Шрека

Фиона из мультфильма "Шрек"

Невесту Шрека – принцессу Фиону – озвучила американская актриса Камерон Диас. Бдительные зрители неоднократно замечали, что у артистки и ее героини тоненькие брови, голубые глаза и маленькие губы. Правда, у мультику у Фионы красные волосы, а вот у Камерон – белые. Однако если бы актриса перекрасилась, сходство было бы большим.

Камерон Диаз похожа на Фиону

Мауи из мультфильма "Ваяна"

Американский мультфильм "Ваяна" вышел на экраны в 2016 году. Одного из главных персонажей озвучил актер Дуэйн "Скала" Джонсон. Что интересно, создатели ленты не видели никого на роль Мауи, кроме Дуэйна, чей голос бы озвучил полинезийского полубога. В общем, персонаж такой же коренастый, как и сам Джонсон. Кстати, создатели планировали сделать Мауи лысым, однако отказались от этой идеи. Если бы действительно таким бы был персонаж, то его сходство с Дуэйном было бы еще больше.

Двейн "Скала" Джонсон похож на Мауи

Карл из мультфильма "Вверх"

Американский актер Эдвард Аснер озвучил персонажа Карла Фредриксена из мультфильма "Вверх". Знаменитость мало того, что внешне похож на своего персонажа, такие же волосы, брови, глаза, нос, уши, – да еще и мимикой.

Эдвард Аснер похож на Карла Фредриксена

Джинн из мультфильма "Алладин"

Вымышленного героя Джинна из мультфильма "Алладин", который может воплотить в жизнь любое желание, озвучил американский актер Робин Уильямс. Сходство сразу заметно, хоть Джинн и голубого цвета. Однако добавить еще совсем немного фантазии, и сложно разглядеть в герое мультфильма Робина Уильямса.

Робин Уильямс похож на Джина

Эмили из мультфильма "Труп невесты"

Невесту Эмили из мультфильма "Труп невесты" озвучила британская актриса Хелена Бонем Картер. Хотя все персонажи картины созданы в особой стилистике режиссера Тима Бертона, однако многие зрители заметили сходство актрисы с ее героиней.

Хелена Бонем Картер похожа на Эмили

Виктор Ван Дорт из мультфильма "Труп невесты"

Зрители заметили не только сходство невесты с озвучившей ее актрисой, но и жениха, свой голос которому подарил актер Джонни Депп. Особенно сходство заметно на фото, где знаменитость предстает молодым.

Джонни Депп похож на Виктора Ван Дорта

Рапунцель из мультфильма "Рапунцель: запутанная история"

Если бы героиня мультфильма от Disney существовала в реальном мире, то это бы однозначно была бы американская актриса Аманда Сейфрид. У знаменитости такие же белые и длинные волосы. Когда Аманда делает прическу с локонами, то это вылитая Рапунцель.

Аманда Сейфрид похожа на Рапунцель

Принц Эрик из мультфильма "Русалочка"

Американский актер Джейк Джилленхол невероятно похож на персонажа из мультфильма "Русалочка" – принца Эрика. У знаменитости и героя картины одинаковая густая шевелюра, брови и большие голубые глаза.

Джейк Джилленхол похож на принца Эрика

Моана из мультфильма "Моана"

Американская актриса Аулии Кравальо, как две капли воды, похожа на героиню одноименного мультфильма Моана. Кстати, знаменитость подарила персонажу свой голос. Что интересно, что актрису озвучки утвердили на роль уже после того, как была создана внешность Моаны. Так что их сходство – это просто совпадение.

Аулии Кравальо похожа на Моану

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