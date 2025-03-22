Илон Макс устроил месть любовнице, которая родила ему 13-го ребенка: "Хочет закрыть рот Эшли"

Американский изобретатель и миллиардер Илон Маск со скандалами урегулировывает вопросы юридической опеки над своим 13-м ребенком, который ему родила любовница, писательница Эшли Сент-Клер.

Одиозный бизнесмен взволновался после того, как Эшли через суд пожелала установить единоличную опеку над общим малышом. Ранее писательница заявляла, что Илон игнорировал кроху и почти с ним не виделся. К слову, она постоянно обращалась к звезде и предлагала решить все проблемы лично, не освещая их публично. Однако он не выходил на связь, поэтому любовница и подала заявление на единоличную опеку. Похоже, это не совсем понравилось изобретателю.

Издание People сообщает, что Маск не на шутку разозлился, что 26-летняя любовница пытается отобрать у него права на ребенка. Поэтому он не придумал ничего лучше, чем оказывать финансовое давление на Сент-Клер. По данным юристов, миллиардер "существенно сократил финансовую помощь ребенку".

"Илон Маск принял финансовые меры против своего ребенка и существенно сократил свою денежную поддержку в одностороннем порядке. Он сделал это после того, как Эшли обратилась в суд, когда он отказался отвечать на ее многочисленные частные попытки решить этот вопрос без огласки", — говорится в заявлении адвокатов.

Эшли Сент-Клер

Более того, специалисты сообщают, что изобретатель "подал экстренное заявление, потому что хочет закрыть рот Эшли и предотвратить высказывания о его действиях". Судья хоть и опровергает ее "экстренность", но, тем не менее, документ находится на рассмотрении. Возмущенная Эшли, в свою очередь, все же хочет сохранить за собой право, чтобы ее слово имело вес.

Напомним, Эшли Сент-Клер долгое время умалчивала о рождении ребенка от Илона Маска. Она известила об этом только тогда, когда их сыну исполнилось пять месяцев. По словам блогерши, она бы и дальше молчала, если бы не скандалы с отцом малыша Илоном. В частности, любовница изобретателя обвинила его в том, что он "не участвовал в уходе и воспитании" потомка. И в итоге обратилась в суд.

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