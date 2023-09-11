Илон Маск подтвердил рождение десятого ребенка и рассекретил его странное имя

Изобретатель и основатель SpaceX Илон Маск подтвердил рождение своего десятого отпрыска.

У миллиардера родился малыш от эпатажной певицы Grimes, с которой у него уже двое детей. Новость о пополнении Маск подтвердил в своем аккаунте в Twitter. Владелец соцсети написал краткий пост, в котором сообщил очень необычное имя ребенка.

"Тау Техно Механикус. Окружность/Диаметр", — загадочно написал Маск.

Илон Маск подтвердил рождение еще одного ребенка / Фото: Twitter.com/elonmusk

Как стало известно из биографии миллиардера от журналиста Уолтера Айзексона, у него родился мальчик. А такое странное имя он тоже получил не зря. В книге говорится, что имя сына Маска было взято от греческой буквы, обозначающей иррациональное число, равное удвоенному числу Пи.

Илон Маск и Grimes / Фото: Associated Press

Однако радостная новость о появлении еще одного сына в Маске была омрачена неприятным скандалом с матерью мальчика. В Twitter Клер Буше (настоящее имя певицы) заявила о том, что бывший супруг запрещает ей видеться с сыном. Сначала поклонники подумали, что речь идет о старшем сыне пары — Экс, но теперь считают, что Маск забрал у Клер младшего мальчика Тау.

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