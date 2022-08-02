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Илон Маск показал подросшего сына от известной певицы – видео

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Илон Маск показал подросшего сына от известной певицы – видео

Фото: Associated Press

Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск показал своего подросшего сына от певицы Grimes.

Изобретатель, у которого недавно родилась двойня от его подчиненной, поделился видео с двухлетним мальчиком, которого зовут X A-12 (Икс Эш Эй Твелв).

Так, в ролике, который Маск запостил в Twitter, наследник мультимиллиардера играет с тремя собаками.

Интересно, что необычное имя мальчика расшифровывается так: "X – это неизвестная переменная, Æ – эльфийское написание аббревиатуры AI (искусственный интеллект или любовь), а A-12 – американский высотный самолет-разведчик".

Заметим, у Илона Маска девять детей: пятеро от экс-жены Джастин Маск, двое от певицы Grimes и двое от сотрудницы его компании Neuralink Шион Зилис.

Напомним, недавно сын Илона Маска официально стал девушкой по имени Вивиан Джена. Врожденный Ксавье Маск теперь носит женское имя и фамилию своей матери. Парень пошел на такое, поскольку якобы не хочет иметь ничего общего со своим отцом.

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