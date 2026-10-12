Илон Маск, пообещав любить безоговорочно, отрекся от дочери и назвал её "мертвым сыном"

Илон Маск и его трансгендерная дочь

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Американский миллиардер Илон Маск оказался в центре нового скандала из-за отношений с трансгендерной дочерью Вивиан Дженной Уилсон. Его бывшая жена Джастин рассказала, что произошло после каминг-аута девушки.

Подробностями семейного конфликта Джастин поделилась в документальном фильме «Маск» оскароносного режиссёра Алекса Гибни. По её словам, реакция бизнесмена на решение дочери оказалась крайне болезненной для их отношений. Сначала он якобы выразил Вивиан слова любви. Однако вскоре после её каминг-аута ситуация резко изменилась. Как утверждает Джастин, дочь исключили из медицинской страховки. Сама же Вивиан сейчас не скрывает своего негативного отношения к отцу, сообщает People.

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Илон и Джастин Маск / © Associated Press

По словам бывшей жены миллиардера, перед каминг-аутом Вивиан Маск попросил передать ей, что всегда будет любить её. Однако уже на следующий день после того, как девушка сообщила о своей трансгендерности, она лишилась медицинской страховки. Джастин рассказала об этом эпизоде в документальном фильме, посвящённом личной жизни и поведению одного из самых известных предпринимателей мира.

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Илон и Джастин Маск / © Getty Images

Кроме того, женщина вспомнила, что ещё в детстве Вивиан выделялась среди пятерых детей в семье своей независимостью и непокорностью. По её словам, дочь не боялась идти против воли отца, даже когда была совсем маленькой.

«У нас с Илоном было пятеро детей, и больше всех бунтовала именно Дженна», — рассказала Джастин, вспомнив второе имя Вивиан.

Вивиан Дженна Уилсон

Кроме того, бывшая жена Маска вспомнила случай, произошедший, когда девочке было шесть лет. Тогда, по её словам, бизнесмен спросил дочь, кем она хочет быть — победительницей или неудачницей. Джастин считает, что за этим вопросом скрывался посыл о необходимости беспрекословно слушаться отца.

«Подтекст был такой: „Если ты не пойдёшь за мной и не сделаешь то, что я говорю, то проиграешь“», — пояснила она.

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Вивиан Дженна Уилсон

В то же время сам Илон Маск в документальном проекте не участвовал. Его адвокат, по информации изданий, угрожал подать иск в суд из-за сведений, которые он считает ложными.

Конфликт между отцом и дочерью длится уже несколько лет. В 2022 году Вивиан официально сменила имя и гендерные данные, а также отказалась от отцовской фамилии. Впоследствии они неоднократно обменивались публичными обвинениями.

Вивиан Дженна Уилсон

В марте 2025 года Вивиан заявила, что не заинтересована в возобновлении отношений с миллиардером и не хочет, чтобы её ассоциировали с ним.

«Мне на него плевать. По правде говоря, мне всё равно. Меня раздражает, что люди ассоциируют меня с ним», — подчеркнула она.

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Вивиан Дженна Уилсон

Девушка также называла отца «жалким человеком-ребёнком» и опровергала его утверждение о том, что на её решение относительно гендерной идентичности якобы повлияла «промывка мозгов» в школе.

Отметим, что Илон Маск ранее публично называл Вивиан своим «мертвым сыном», объясняя это тем, что, по его мнению, он потерял ребёнка из-за её смены пола. Такие высказывания стали одной из причин острого публичного противостояния между отцом и дочерью.

Вивиан Дженна Уилсон

Напомним, недавно Илон Маск неожиданно ушёл от своей избранницы, которая родила ему четырёх детей. Она опубликовала его последнее СМС.

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