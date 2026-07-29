Илон Маск публично унизил беременную Энн Хэтэуэй и высмеял её интеллект: "Мозги как у птички"

Илон Маск и Энн Хэтэуэй

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Новый пост американского миллиардера Илона Маска вновь вызвал громкий резонанс.

На этот раз под прицел его критики попала голливудская актриса Энн Хэтэуэй, которая сейчас ждет ребенка. Предприниматель резко высказался о знаменитости, комментируя её архивное выступление, сделанное несколько лет назад. Более того, он позволил себе оскорбительные высказывания в адрес её умственных способностей.

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Причиной послужила речь Гетти на церемонии Human Rights Campaign в 2018 году. Тогда актриса, получая награду за поддержку ЛГБТК±-сообщества, призвала пересмотреть устоявшиеся общественные представления о доминировании белой расы, гетеросексуальности и цисгендерности. Именно этот отрывок видео на днях вновь стал популярным в соцсети X. Его распространил профессор Гад Саад, который жестко раскритиковал речь звезды. Вскоре к обсуждению присоединился и Маск.

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«Она просто марионетка. Настоящий болван — тот, кто написал ей эту речь!» — отметил звезда.

Сообщения в Х

Впоследствии владелец X не остановился на этом и опубликовал ещё один пост. В нём он заявил, что, по его мнению, Гетэвей имеет «мозги как у птички» и якобы совершенно лишена критического мышления.

«У неё мозги как у птички и никакого критического мышления», — написал знаменитость.

Сообщения в Х

Впрочем, в Сети предполагают, что резкие заявления Маска могут быть связаны не только со старой речью актрисы. Часть пользователей обратила внимание на то, что в последнее время бизнесмен активно критикует фильм Кристофера Нолана «Одиссея», в котором снялась Энн Хэтэуэй. В частности, Маск неоднократно выражал недовольство принципами подбора актёров в Голливуде и выступал против политики разнообразия. Более того, он даже заявлял о намерении создать собственную версию «Одиссеи» с помощью искусственного интеллекта Grok.

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Напомним, недавно Энн Хэтэуэй увлеклась известным актёром и призналась, что мечтает, чтобы её дети выросли похожими на него.

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