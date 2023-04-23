Илон Маск резко ответил на предложение Стивена Кинга отдать деньги за синюю галочку в Twitter Украине

Американский миллиардер, основатель компании SpaceX и владелец Twitter Илон Маск отреагировал на предложение писателя Стивена Кинга.

В частности, "король ужасов" предложил изобретателю отдавать средства за верификацию страницы в Twitter фонду волонтера Сергея Притулы. У Маска нашелся довольно резкий ответ на предложение Кинга.

В частности, миллиардер заявил, что пожертвовал на помощь украинцам 100 миллионов долларов. К своему ответу Маск добавил пост главы Минцифры Михаила Федорова, где он поблагодарил за финансирование работы Starlink в Украине.

"Я задонатил Украине 100 миллионов долларов, а сколько вы пожертвовали?" – ответил Илон Маск Стивену Кингу.

I've donated $100M на Украину, как мне нужно будете вы?



(We turned down the DoD money btw) https://t.co/wpLa6dTnP6 — Elon Musk (@elonmusk) 23 апреля 2023

Напомним, в начале полномасштабной войны Илон Маск поддержал Украину. Изобретатель отправил в страну Starlink, что обеспечило военных надежной Интернет-связью. Однако в сентябре 2022 года Маск заявил, что прекратит финансирование Starlink, потому что его компания терпит большие убытки. В то же время миллиардер потребовал, чтобы Пентагон компенсировал ему расходы. На этом фоне возник скандал, после чего Маск заверил, что терминалы Интернет-связи и дальше будут работать в Украине.

В общем, с осени 2022 года изобретатель начал славиться пророссийскими нарративами. Однако глава Минцифры Федоров отметил, что, несмотря на скандальные заявления, Макс продолжает помогать Украине.

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