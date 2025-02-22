Илон Маск в сообщении 26-летней любовнице сделал заявление: "Я второй после Трампа, кого хотят убить"

Писательница и активная поклонница Дональда Трампа Эшли Сент-Клер после заявления о рождении 13-го ребенка миллиардеру Илону Маску обратилась в суд.

Дело в том, что Эшли хочет установить единоличную опеку над их общим малышом, который родился в сентябре 2024 года. В иске любовница Маска отметила, что он действительно является его отцом и даже "встречался с ним трижды, но не участвовал в уходе и воспитании", пишет People. В частности, их редкие встречи длились не больше нескольких часов.

По словам писательницы одиозный бизнесмен крутил с ней роман с мая 2023 года до начала 2024 года. Сент-Клер также отмечает, что сам Маск "признал свое отцовство в письменной форме во время разных переписок". Как доказательство она предоставила переписку, где изобретатель говорит, что пытается обезопасить их ребенка, ведь он "второй после Трампа, кого хотят убить". Так что уговаривает мать своего 13-го малыша оставить пока ему свою фамилию. Мол, иначе, пренебрегая безопасностью, ребенок "никогда не узнает своего отца".

Эшли Сент-Клер

Вероятно, переписка парочки происходила до выборов президента США, потому что Илон после предыдуих слов добавил: "Уровень угрозы будет достигать безумия до тех пор, пока не объявят результаты выборов".

Тем не менее, Эшли Сент-Клер этими доказательствами, предоставленными верховному суду Нью-Йорка, и требованием о генетическом тесте стремится юридически признать 53-летнего Илона Маска отцом своего ребенка и окончательно установить единоличную опеку.

Напомним, недавно экс-супруга Илона Маска, певица Grimes публично обвинила миллиардера в игнорировании диагноза их ребенка.