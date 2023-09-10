Илон Маск запрещает матери своих троих детей видеться с сыном: подробности громкого скандала об опеке

Вокруг американского миллиардера Илона Маска и его бывшей жены, певицы Grimes, разгорелся скандал.

Как стало известно ранее, изобретатель не разрешает своей экс-жене видеться с их общим ребенком. О споре по поводу опеки над сыном сообщила сама Клер Буше (настоящее имя певицы), когда отреагировала на публикацию журналиста Уолтера Айзекса в Twiiter.

Бывшая жена Маска умоляла миллиардера разрешить ей увидеть сына и попросила Илона ответить ее адвокатам. Кроме того, она заявила, что нынешняя пассия миллиардера Шивон Зилис заблокировала ее в соцсетях. Правда, через некоторое время комментарий певицы внезапно исчез.

Фото: twitter.com/Grimezsz

"Скажи Шивон, чтобы она разблокировала меня и скажи Илону, чтобы он позволил мне увидеть моего сына, или ответил моему адвокату. До сих пор мне даже не разрешали видеть фото этих детей, несмотря на то, что эта ситуация разбила мою семью". ", – написала Клер.

Слухи о том, что трехлетний сын пары X A-12 (Экс Эш Эй-Твелв) сейчас находится со своим отцом, до этого также подогрел сам Маск. Раньше он появлялся вместе с мальчиком на конференциях и рабочих встречах. К тому же на страницах Буше не было никаких публикаций с сыном уже длительное время, хотя фото с дочерью от изобретателя певица делилась.

Илон Маск с сыном Х

Однако скандал приобрел новые обороты, когда в СМИ появилась информация о том, что Grimes и Маск на самом деле имеют еще одного ребенка. В биографии основателя SpaceX Айзенксон написал о том, что у Илона и Клер родился третий общий ребенок.

Как стало известно, пара имеет еще одного ребенка, пол и возраст которого скрывают. Малыш также получил необычное имя Techno Mechanicus, или просто Тау.

Теперь пользователи Сети не исключают, что Маск забрал опеку именно над этим ребенком. Малыша бывшим супругам подарила суррогатная мать, поэтому не исключено, что сразу после рождения Илон сделал все, чтобы он остался с ним.

Напомним, что старший сын Илона Маска и Клер Буше – X A-12 (Экс Эш Эй-Твелв) – родился в 2020 году. Появление ребенка не спасло брак пары, поэтому уже через несколько месяцев они разошлись. Впрочем, в 2021 году стало известно, что суррогатная мать родила экс-супругу дочь, которую назвали Экза Дарк Сайдерил.

Дочь Илона Маска и Grimes / Фото: twitter.com/Grimezsz

А всего за несколько недель Сеть была ошеломлена новостью о появлении еще двоих детей у миллиардера. Зилис родила ему двойню с помощью процедуры ЭКО.

Также Маск имеет еще пятерых детей от первого брака с Джастин Уилсон. В 2004 году у пары родились близнецы Гриффин и Ксавьер, а уже через два года еще трое сыновей — Дамиан, Саксон и Кай.

Илон Маск с детьми / Фото: Associated Press

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