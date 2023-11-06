Илона Гвоздева через две недели после операции по увеличению груди рассказала о своем состоянии

Украинский хореограф Илона Гвоздева, которая две недели назад увеличила грудь, рассказала, как чувствует себя после операции.

В своем Instagram знаменитость поделилась, что была на осмотре у врача. В частности, она отлично восстанавливается после хирургического вмешательства. Однако Илоне нужно пить специальное лекарство, а также смазывать швы гелем, чтобы те быстрее зажили.

"После операции прошло почти две недели. Все идет по плану. Чувствую себя хорошо, уже стала больше ходить по дому, даже ездила на работу. В настоящее время врач прописал мне гель для обработки швов и лекарства", — поделилась танцовщица.

Илона Гвоздева в больнице / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Гвоздева также призналась, что стала увереннее в себе. В частности, для танцовщицы стали гораздо приятнее визиты в магазины нижнего белья. Правда, пока что Илоне нужно носить специальный корсет.

"Теперь визиты в магазины белья стали гораздо приятнее. Хотя носить мне его еще не скоро, поэтому просто хожу, вдохновляюсь красотой и представляю, какой именно она будет выглядеть на мне", — призналась танцовщица.

Пост Илоны Гвоздевой / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Напомним, недавно Илона Гвоздева откровенно рассказала, как изменился ее интим с мужем после 10 лет брака. Также знаменитость призналась, присутствует ли ревность в их отношениях.

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