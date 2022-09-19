Илона Гвоздева эмоционально высказалась о предательнице Татьяне Денисовой: "Ты просто с*ка"

Хореограф Татьяна Денисова до начала полномасштабной войны работала в Украине на одном из танцевальных шоу.

Правда, еще тогда на нее обрушивался шквал критики, ведь долгое время знаменитость жила в РФ и развлекала россиян. Как рассказала в программе ЖВЛ танцовщица Илона Гвоздева, она не понимала, почему Денисову утвердили на участие в шоу.

"Я думаю, бл*ха муха, у нас что, своих кадров не хватает? Снова одни и те же лица. Почему не давать дорогу молодым, перспективным?" – возмутилась Илона.

Впрочем, Денисова не зря получила шквал критики от украинцев. Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, танцовщица решила молчать о преступлениях оккупантов. Более того, она осталась жить в России и продолжила там зарабатывать кровавые рубли.

Илона Гвоздева о возвращении в Украину, венчании с мужем и отношениях с Татьяной Денисовой

"Когда ты, бл*ха, вернулась в Россию, села снова в кресло судить другое танцевальное шоу, и ты прекрасно понимаешь, что здесь происходит с твоими коллегами, друзьями, знакомыми и вообще, какая ситуация, ну то ты просто с*ка. Другого понимания у меня уже нет", – эмоционально выразилась Илона.

К слову, не только поведение бывших коллег удивило танцовщицу. Родственники Илоны живут в Крыму. Когда Россия начала обстреливать украинские города, она им об этом сообщила. Но родные не поверили Гвоздевой. Даже тогда, когда оккупанты разрушили ее собственное жилье. Так что сейчас Илона не общаются с родственниками.

Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"Я вообще ни с кем сейчас не общаюсь. Очень натянуть отношения. Даже когда, я известила их о разрушенном имуществе нашем… Даже тогда они мне не поверили. И я просто поняла, что нечего доказывать им, жизнь поставит все на свои места", – поделилась знаменитость.

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