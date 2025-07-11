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Илона Гвоздева, которая подавала на развод, проигнорировала заседание суда: известна причина
Супруги уже поладили между собой и вернули гармонию в брак.
Украинская танцовщица и хореограф Илона Гвоздева, которая в марте 2025 года обратилась в суд с заявлением о расторжении брака с бизнесменом Иваном Хомячуком, передумала продолжать процесс.
Так, стало известно, что Киево-Святошинский районный суд оставил без рассмотрения заявление звезды. Постановление обнародовали в реестре судебных решений 7 июля. Причиной стала просьба представителя Гвоздевой оставить иск без рассмотрения, поданная за два дня до запланированного заседания. К тому же, ни сама Илона, ни ее муж не явились в зал суда 4 июля, когда должно было состояться слушание по делу №369/4710/25.
Напомним, еще в марте этого года Илона Гвоздева обратилась в суд с просьбой официально расторгнуть брак с мужем Иваном Хомячуком. Долгое время танцовщица не комментировала свое решение, однако позже откровенно рассказала о причинах. По ее словам, семейный кризис возник на фоне сильного эмоционального истощения в условиях войны и рабочих нагрузок. Но, к счастью, по взаимному согласию супругам удалось сохранить отношения и переосмыслить приоритеты.
Поэтому сейчас артистка и ее избранник снова вместе и совместно воспитывают двоих детей - дочь Валерию и сына Доминика.
Интересно, что это уже не первое подобное обращение Илоны в суд. Так, еще в 2017 году она инициировала развод, но впоследствии также отозвала заявление.