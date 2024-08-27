Илона Гвоздева мастерски поставила на место хейтеров, которые пристыдили ее за откровенные фото в Сети

Украинский хореограф Илона Гвоздева ответила критикам, которые пристыдили ее за публикацию откровенных фото в Сети.

У знаменитости непревзойденная фигуру, и иногда она может похвастаться ею, опубликовав в фотоблоге довольно пикантные снимки. Однако оказалось, что не все пользователи положительно к этому относятся. Танцовщица рассказала, что на днях ее упрекнули из-за этого, мол, уже "возраст не тот" и "такие кадры вообще-то предназначены для мужчины".

Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"На днях одна женщина, просматривая мои фото с последней фотосессии, решила написать комментарий, цитирую: "Илона, если бы вам было 18 лет, то я бы поняла, а так мне смешно. У меня тоже есть интимные фото, они для парня". Исходя из ее мыслей, если женщина стала взрослее, она уже не может показывать свою сексуальность, женственность, страсть, тем более в соцсетях, потому что люди смотрят, а тебе уже не 18! " – возмутилась танцовщица.

Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Впрочем, Илона Гвоздева с мнением пользовательницы вообще не согласна. Знаменитость отметила, что публикует пикантные фото, ведь не стесняется показать свою женственность и красоту, а также не боится быть собой. Хореограф добавила, что возраст вообще не имеет значения, хоть бы она публиковала такие снимки в 18, 20, 30 и так далее.

Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"Да, мне 36, я женщина, мама и жена и сейчас я, как никогда, хочу быть еще более женственной и чувственной, страстной и красивой, чем в 18, потому что сейчас я чувствую это состояние гораздо глубже и сознательнее. Я знаю, чего хочу и чего стою, и я не боюсь быть собой, даже если не отвечаю представлениям и ожиданиям других!" – отрезала танцовщица.

Напомним, недавно Илона Гвоздева в Сети столкнулась с критикой ее фигуры. Пользователи не оценили, как знаменитость выглядела в обтягивающем платье. Однако у танцовщицы нашлось что ответить на хейт.

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