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Илона Гвоздева на фоне слухов о кризисе в браке высказалась о стрессе и эмоциональном истощении
Хореограф призналась, что помогло ей преодолеть проблемы, и рассказала об отношениях с мужем после сплетен о проблемах в семье.
Украинский хореограф Илона Гвоздева откровенно рассказала о стрессе, личных испытаниях и том, что помогает ей сохранять внутреннее равновесие.
В последнее время имя знаменитости все чаще появлялось в заголовках из-за слухов о проблемах в семье. На фоне обсуждений личной жизни танцовщица не скрывала, что переживает непростой этап. Впрочем, сейчас звезда настроена значительно оптимистичнее. Более того, она делится собственными способами борьбы с эмоциональным истощением. По словам Гвоздевой, напряжение давно стало частью повседневности для многих украинцев.
«Мне кажется, стресс — это уже такое наше постоянное состояние. Он может быть или меньше, или больше», — поделилась она РБК-Украина.
Впрочем, в последнее время в жизни хореографа произошло событие, которое придало ей уверенности. Илона завершила обучение по психологии и успешно сдала финальный экзамен. Именно этот этап, признается знаменитость, помог ей почувствовать долгожданную гармонию и спокойствие.
«Сегодня я уже наконец сдала последний экзамен по психологии. Вот поэтому я, кажется, свой дзен таки поймала. Все хорошо», — рассказала Гвоздева.
Также танцовщица высказалась о поддержке мужа в сложные моменты. По ее словам, за годы совместной жизни между ними сформировалась крепкая связь, однако главную опору человек должен находить прежде всего в себе. Среди собственных правил для сохранения эмоциональной стабильности Илона называет физическую активность, качественный сон, сбалансированное питание и отказ от лишнего информационного шума.
«Конечно, учитывая то, что я с мужем уже 17 лет вместе, то, конечно, у нас и эмоциональная связь, и физическая, и психологическая есть. Важно быть опорой для себя самой. Физические нагрузки, активное движение, питание, сон, минимизировать информационный мусор, как говорится. И будет вам и здоровье, и гармония, и уравновешенное состояние», — подчеркнула знаменитость.
Илона Гвоздева уже много лет находится в отношениях с Иваном Хомячуком. Пара познакомилась еще в 2009 году, а затем официально узаконила свои отношения. Супруги воспитывают дочь Валерию и сына Доминика. После начала полномасштабной войны влюбленные также обвенчались. В то же время в прошлом году вокруг их семьи начали активно распространяться слухи о возможном разводе.
Напомним, недавно Илона Гвоздева ошеломила похудением на 27 кило и раскрыла, как сделала этобез жестких диет.