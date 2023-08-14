Илона Гвоздева нежно поздравила своего мужа с годовщиной бракосочетания и показала счастливые фото с венчания

В семье танцовщицы Илоны Гвоздевой и ее мужа, Ивана Хомякука, сегодня особенная дата — супруги празднуют девятую годовщину брака.

В праздничный день Илона посвятила своему избраннику трогательный пост, в котором еще раз призналась ему в любви и поблагодарила за счастливые общие годы. К публикации танцовщица также добавила хорошие кадры по их венчанию, которое состоялось в прошлом году.

Илона Гвоздева с мужем / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"Девять лет брака и 14 лет совместной жизни как один миг! Подарил мне замечательных детей, построили уютный дом, посадили уже кучу деревьев, даже аист успел посетить. Много всего было за эти годы и единственное что остается неизменным это наш огонек любви, порой он пылает бешеным огнем, порой тлеет тихонько, но все равно горит и греет нас! Люблю тебя и желаю нам дожить до тех лет, когда мы будем сидеть вдвоем, держа друг друга за руку, на нашей летней террасе, смотреть как садится солнце, а позади нас наши дети и внуки! Ты мое сокровище и все остальное неважно", - умилила поздравлением к мужу Илона.

Илона Гвоздева с мужем / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Илона Гвоздева с мужем / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Напомним, что Илона Гвоздева и Иван Хомякчук вместе воспитывают двоих детей — дочь Рию и сына Доминика.

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