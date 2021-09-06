Илона Гвоздева о первом эфире "Танцев": даже не упомянули Григория Чапкиса

Танцовщица выразила свое впечатление от первого прямого эфира.

Хореограф Илона Гвоздева, которая ранее отказалась от участия в "Танцах со звездами", прокомментировала первый прямой эфир шоу.

По словам танцовщицы, общее впечатление у нее осталось замечательное, Илоне понравился свет, хорошая заявка участников, хорошая графика и спецэффекты.

"Замечательный состав жюри, Макс Чмерковский очень понравился, говорил по делу и хорошо. Ребята-танцоры — все невероятные, радовали глаз техникой, чего не скажешь про некоторых девочек-участниц. Наконец танцоров заявляли как настоящих артистов, роскошные костюмы", — поделилась Гвоздева .

Однако была и ложка дегтя в бочке меда. Так, Илона призналась, что ей было неприятно то, что за весь эфир не упомянули легендарного Григория Чапкиса, которого не стало 13 июня 2021 года и который был одним из самых любимых членов жюри "Танцев".

"В анонсе шоу не раз упоминали, что этот сезон посвященный памяти легендарного Григория Чапкиса. В результате на эфире даже не вспомнили о нем. Возможно, позже, но могли бы и открыть с памяти о нем! Слишком низкие оценки и очень разные в отношении участников — танцуешь плохо — высший балл, хорошо — занижают. Возможно, видят в этом перспективу?" — выразила свое недовольство Гвоздева.

Не обошла вниманием Илона и сюрприз от MELOVIN для судьи Екатерины Кухар, которой он презентовал живое сердце :

"Сюрприз в виде "живого сердца" - это слишком. Чем будет удивлять на всех других эфирах, все органы будет отдавать?" — отметила Илона.

Также она рассказала и о своих фаворитах после первого прямого эфира. Так, Гвоздевой понравились номера Станислава Горуны и Даниэлы Преап, Артура Логая и Анны Карелиной, Ольги Харлан и Дмитрия Дикусара, Лиды Ли и Алексея Базелы.

Напомним, что в минувшее воскресенье на канале "1+1" состоялся первый прямой эфир пятого сезона шоу "Танцы со звездами".

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