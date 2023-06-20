Илона Гвоздева о том, как пряталась с детьми во время атаки на Киев: "Прислушалась к звуку "шахеда"

Танцовщица с сыном и дочерью почти всю ночь провела в подвале.

Победительница "Танцев со звездами", хореограф Илона Гвоздева рассказала, как во время ночной атаки на Киев пряталась с детьми в подвале от вражеских беспилотников.

Как рассказала знаменитость в Instagram-stories, она с дочерью Рией и сыном Домиником почти всю ночь провела в подвале. Все время танцовщица прислушивалась к звукам, которые слышала снаружи, и боялась, что рядом с ними может пролететь вражеский дрон "шахед".

"Пять часов проспала в позе эмбриона в подвале, обнимая своих детей, тело онемело все, словно кто палками избивал. Рядом в озере стоял грохот от лягушек, и я прислушалась к каждому звуку "шахеда", — рассказала хореограф.

Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Отметим, в ночь на 20 июня оккупанты нанесли массированный удар по Украине дронами и ракетами. По Киевской области оккупанты выпустили иранские дроны "шахеды". В результате вражеской атаки повреждены нежилые сооружения, частные дома и административное здание.

Напомним, недавно певица Наталья Могилевская ездила на деоккупированные территории Донецкой области. Артистка делилась своими впечатлениями от поездки.

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