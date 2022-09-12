Илона Гвоздева обвенчалась с мужем после восьми лет брака

В семье украинской танцовщицы Илоны Гвоздевой теперь еще один праздник.

Несколько дней назад, 9 сентября, знаменитость в Киеве, в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре, обвенчалась со своим мужем, Иваном Хомячуком. Пара планировала осуществить торжество еще 7 сентября, в день их годовщины. Впрочем, пришлось выбрать другую дату.

Венчание Илоны Гвоздевой / Фото: viva.ua

И все же 9 сентября тоже важный для супругов день, ведь их дочь Валерия отмечает день рождения.

"Мы с любимым не случайно выбрали дату 9.09.22 — это очень важный для нас день, день рождения нашей дочери Рии. Наша маленькая принцесса и очаровательный принц сынишка сопровождали нас на нашей свадьбе. Это было так чувственно", — рассказала в интервью журналу Viva.

Венчание Илоны Гвоздевой / Фото: viva.ua

Как отметила танцовщица, она во время венчания испытала действительно магические ощущения. Илона убеждена, что это гораздо важнее, чем просто роспись.

Венчание Илоны Гвоздевой / Фото: viva.ua

"Ощущения очень магические. Гораздо трепетнее, чем просто свадьба. Понимание, что ваши тела, души и мысли навсегда соединились перед Богом до конца жизни! Теперь мы не просто пара — мы единственный организм в согласии, добре, мире и невзгодах. Теперь еще больше уважения, любви и одно сердце на двоих", — поделилась счастливая Гвоздева.

Кстати, на венчание артистка тоже надела белое платье и фату. По словам знаменитости, для этого праздничного события она хотела что-нибудь невинное. Так что платье Илона выбирала долго.

Венчание Илоны Гвоздевой / Фото: viva.ua

"Хотелось легкости, украинской души, наполненности. И я ее нашла, мою идеальную невесомую белоснежную красавицу. Я убеждена, что наш брак будет очень счастливым, мы верим в это! Теперь мы благословлены Богом в нашей родной Украине!" – добавила звезда.

Венчание Илоны Гвоздевой / Фото: viva.ua

Напомним, недавно еще одна звездная пара Никита Добрынин и Даша Квиткова тоже обвенчались. В официальном браке влюбленные прожили два года.

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