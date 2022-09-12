Илона Гвоздева обвенчалась с мужем после восьми лет брака

Украинский хореограф, победительница "Танцев со звездами" Илона Гвоздева поделилась радостной новостью.
В семье украинской танцовщицы Илоны Гвоздевой теперь еще один праздник.
Несколько дней назад, 9 сентября, знаменитость в Киеве, в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре, обвенчалась со своим мужем, Иваном Хомячуком. Пара планировала осуществить торжество еще 7 сентября, в день их годовщины. Впрочем, пришлось выбрать другую дату.
И все же 9 сентября тоже важный для супругов день, ведь их дочь Валерия отмечает день рождения.
"Мы с любимым не случайно выбрали дату 9.09.22 — это очень важный для нас день, день рождения нашей дочери Рии. Наша маленькая принцесса и очаровательный принц сынишка сопровождали нас на нашей свадьбе. Это было так чувственно", — рассказала в интервью журналу Viva.
Как отметила танцовщица, она во время венчания испытала действительно магические ощущения. Илона убеждена, что это гораздо важнее, чем просто роспись.
"Ощущения очень магические. Гораздо трепетнее, чем просто свадьба. Понимание, что ваши тела, души и мысли навсегда соединились перед Богом до конца жизни! Теперь мы не просто пара — мы единственный организм в согласии, добре, мире и невзгодах. Теперь еще больше уважения, любви и одно сердце на двоих", — поделилась счастливая Гвоздева.
Кстати, на венчание артистка тоже надела белое платье и фату. По словам знаменитости, для этого праздничного события она хотела что-нибудь невинное. Так что платье Илона выбирала долго.
"Хотелось легкости, украинской души, наполненности. И я ее нашла, мою идеальную невесомую белоснежную красавицу. Я убеждена, что наш брак будет очень счастливым, мы верим в это! Теперь мы благословлены Богом в нашей родной Украине!" – добавила звезда.
Напомним, недавно еще одна звездная пара Никита Добрынин и Даша Квиткова тоже обвенчались. В официальном браке влюбленные прожили два года.
Читайте также: