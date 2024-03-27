Илона Гвоздева объявила о творческой паузе: "Чувствую себя истощенной"

Украинский хореограф Илона Гвоздева объявила, что берет творческую паузу.

В своем Instagram знаменитость призналась, что в последнее время чувствует себя усталой и обессиленной. Танцовщица призналась, что нуждается в отдыхе от работы. Поэтому Гвоздева решила взять паузу, чтобы восстановиться и физически, и морально. После отдыха хореограф планирует с новыми силами вернуться к работе.

Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"В последнее время чувствую себя истощенной во всех смыслах этого слова! Чувствую острую потребность просто остановиться, занять удобное положение в теплой кровати и больше никуда не торопиться! Я не прощаюсь с вами, я беру паузу, чтобы найти вдохновение, силы и смысл двигаться дальше. Восстановить себя, наполниться и с новой энергией покорять ваши сердца и дарить свою любовь, счастье и позитив", — поделилась танцовщица.

Илона Гвоздева планирует отправиться на отдых в пределах Украины. В частности, знаменитость размышляет над санаторием. Танцовщица попросила у фанатов посоветовать ей, где можно прекрасно отдохнуть, восстановиться, а заодно и оздоровиться.

Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Напомним, недавно Илона Гвоздева праздновала 15-ю годовщину брака с мужем Иваном Хомячуком. В праздничный день знаменитость показала архивные кадры с их свадьбы и венчания.

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