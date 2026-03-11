Илона Гвоздева ошеломила похудением на 27 кило и раскрыла, как сделала это без жестких диет

Илона Гвоздева / © instagram.com/ilonagvozdeva

Украинский хореограф Илона Гвоздева ошеломила, как похудела на 27 кило, и раскрыла, как сделала это без жестких диет.

Знаменитость набрала килограммы во время первой беременности. После родов танцовщица стала думать, как ей лучше возвращаться в форму. Илона Гвоздева решила не истощать свое тело, а больше прислушиваться к нему. Поэтому, хореограф отказалась от жестких диет, а взамен отдала предпочтение ежедневным прогулкам, дыхательным практиками, танцам. Наконец, это все дало результат в виде минус 27 килограммов.

"После рождения дочери я набрала 23 кило, и первая мысль была - как вернуть форму. Но потом пришла другая мысль: а если начать не с истощения, а с принятия или благодарности своему телу? Я не пошла на жесткую диету, а начала прислушиваться к ритму своего тела. Ежедневная прогулка, практика дыхания, танцев, и тело среагировало", - поделилась танцовщица.

Илона Гвоздева / © instagram.com/ilonagvozdeva

Илона Гвоздева также добавила, что предпочла здоровое похудение, чтобы результат был долговременный. Также она не ставила дедлайнов, когда она должна избавиться от кило. Знаменитость говорит, что больше училась принимать себя, чем гоняться за килограммами.

"Самое важное, я не ставила себе дедлайнов по возвращению в форму, я прислушивалась к телу. Каждое движение было не на истощение, а на перспективный результат и здоровое тело. Я не соревновалась за результат, я стремилась не потерять ощущение себя и принятия себя, которое не измеряют в килограммах", - подытожила танцовщица.

