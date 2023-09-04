Илона Гвоздева ошеломила своим внешним видом в нижнем белье

Победительница "Танцев со звездами" Илона Гвоздева ошеломила своим внешним видом.

Танцовщица поделилась новым фото в своих Instagram-stories, на котором показалась только в нижнем белье. Илона продемонстрировала незаурядную физическую форму — красивые подтянутые ноги, плоский живот и упругие ягодицы.

Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Таким образом, танцовщица решила вдохновить своих поклонников и отметить, что хорошая форма — это всегда труд над собой и своим телом.

"Hикто не сможет вас мотивировать на успех и желаемые результаты, пока вы сами не захотите изменений. Мне 35 лет, у меня двое детей и я каждый день работаю над своим телом, чтобы видеть такое отражение в зеркале", — сказала Гвоздева.

Напомним, что недавно в Сети вокруг танцовщицы разгорелся скандал — пользователи раскритиковали Илону за выбор наряда для дочери на Первый звонок.

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