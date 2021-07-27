Илона Гвоздева отказалась от участия в "Танцах со звездами" и объяснила почему

Илона Гвоздева отказалась от участия в "Танцах со звездами" и объяснила почему

Артистка дала обширный комментарий.

Украинский хореограф Илона Гвоздева четыре года радовала фанатов своими невероятными постановками на шоу "Танцы со звездами".

Однако на этот раз артистка огорчила поклонников, отметив, что больше не паркет проекта не выйдет. В Instagram Гвоздева оставила обширный комментарий, в котором объяснила, почему приняла такое решение.

"Больше я не выйду на паркет проекта "Танцы со звездами". Вот и подошла к концу моя танцевальная история длинною в 4 года! Каждый раз выходя на сцену я проживала маленькую жизнь своих героинь, каждый мой звездный партнер был по- своему прекрасным и достойным победы, каждый танец я посвящала вам, мои дорогие зрители. За это время я старалась отдавать всю себя своему любимому делу, раскрывать своих героев, тренировать и дарить вам праздник", — отметила Илона.

пресс-служба канала "1+1"

Однако, по словам знаменитости, пора ей двигаться дальше и выходить за грани танцовщицы:

"Я чувствую что могу быть больше, чем просто Танцовщицей, хочу большего, чем просто танцевать на сцене, пришло время открывать свои новые грани,а не только своих партнёров. Я понимаю, что незаменимых артистов не бывает,но есть неповторимые и я хочу быть в их числе!" — объяснила Гвоздева.

пресс-служба канала "1+1"

Она также поблагодарила руководителя Big Entertainment Shows Владимира Завадюка и "Танцы со звездами", что однажды поверили в нее и проделали огромную работу.

"Спасибо моей семье за поддержку и терпение. Спасибо мне за меня! Спасибо, мои дорогие и любимые зрители за любовь, веру и признание. Я буду скучать ... Книга "Танцы со звездами" станцована, погасли софиты, занавес закрыт…", — отметила Илона.

instagram.com/vova_ostapchuk

Заметим, что впервые Илона Гвоздева вышла на паркет "Танцев со звездами" в 2011 году. Тогда ее партнером был певец Александр Кривошапко. В 2018-м Илоне в пару достался юморист и ведущий Игорь Ласточкин. Кстати, тогда пара победила на проекте. В 2019-м Гвоздева танцевала с шоуменом Владимиром Остапчуком. В этот период ведущий как раз разводился с женой. Однако этот разрыв нехорошо сказался на Илоне и ее семье.

К счастью, Гвоздева дома сумела все урегулировать, а в 2020 стало известно, что артистка во второй раз беременна и подарит сына своему мужу. Однако Илона не пошла в декрет. Более того, танцовщица вновь вийша на паркет в паре с ведущим и юмористом Дмитрем Танковичем.

Напомним, что пятый сезон самого танцевального шоу страны "Танцы со звездами" вскоре стартует на 1+1. Предлагаем вашему вниманию список участников, которые будут поражать вас своими танцевальными умениями на паркете уже совсем скоро.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку