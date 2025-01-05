Илона Гвоздева откровенно заговорила о кризисах в браке с мужем: "Хотелось все бросить"

Танцовщица также рассказала, как они с возлюбленным боролись с проблемами.

Украинский хореограф Илона Гвоздева откровенно заговорила о кризисах в браке с мужем Иваном Хомячуком.

Пара уже 15 лет вместе, из которых 10 проживает в браке. Танцовщица в Instagram-stories поделилась, что, конечно, у них были непростые периоды в отношениях. Более того, иногда возникали такие моменты, что хотелось все бросить.

Тем не менее, Гвоздева и ее возлюбленный боролись за семью. Пара в момент неурядиц делала все возможное, чтобы сохранить теплые отношения, ведь разрушить все можно легко, а восстановить – нет. В конце концов, супруги прошли все кризисы. Как добавляет танцовщица, решенные проблемы делали их с мужем только сильнее.

Илона Гвоздева с мужем / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"Конечно, как и в большинстве семей (были кризисы – прим. ред.). Главное, что они делали нас сильнее, все потому, что чувства и обязанности держат. Семья – это ответственная работа. Иногда хотелось все бросить, но надо наоборот – сделать все возможное, чтобы уберечь брак. Потому что разрушать – не строить", - поделилась танцовщица.

Напомним, недавно ведущая Лилия Ребрик заговорила о кризисах в браке с мужем Андреем Диким. Знаменитость призналась, как на их отношения повлияло появление третьего ребенка.

Читайте также: