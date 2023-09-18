Илона Гвоздева отважилась на серьезную операцию: "Хочу снова чувствовать себя женщиной"

Победительница проекта "Танцы со звездами" Илона Гвоздева сообщила поклонникам неожиданную новость.

Танцовщица призналась, что решилась на серьезную операцию, о которой уже давно думала. Как рассказала Илона в своем Instagram, ей не нравится свое отражение в зеркале, поэтому она решила увеличить грудь.

"Пришло время перемен! Я хочу снова чувствовать себя женщиной! Рождение детишек, постоянный спортивный образ жизни и последние годы постоянного стресса очень сильно повлияли на мой вид тела! Да, кто-то может говорить, вы замечательная, спортивная, рельефная и так далее! Конечно приятно это слышать! Но я вижу в зеркале маленькую, худощавую девочку подростка, которая с каждым новым годом все больше напоминает старшую сестру дочери, чем женщину! Я долго думала и колебалась относительно хирургического вмешательства, много прошла консультаций у разных врачей, долгие общения с психологом и подругами на тему "увеличение груди", - поделилась Гвоздева.

Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Танцовщица также поделилась, что ее муж против того, чтобы она легла под нож хирурга. Но, по словам Илоны, она хочет сделать маммопластику ради себя и собственной уверенности.

"Зачем я хочу увеличить грудь?", если семья есть, детей выкормила, муж вообще против, на работу это вообще никогда не влияло, так зачем они?! Ответ один, для себя, для своего внутреннего состояния. И это не об уверенности или о комплексах, погоня за трендами или инста-самками, это именно об эстетическом наслаждении самой себя, о любви к себе, о заботе о себе.сЯ всегда откровенна с вами мои дорогие друзья и хочу в дальнейшем быть искренней с вами! Я не боюсь хейта или осуждения, это моя жизнь, мое тело и мои мысли...", - написала Гвоздева.

Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

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