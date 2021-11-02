Илона Гвоздева ответила, боится ли потерять работу в шоу-бизнесе из-за своих высказываний

Илона Гвоздева ответила, боится ли потерять работу в шоу-бизнесе из-за своих высказываний

Недавно танцовщица публично поссорилась с MELOVIN.

Хореограф Илона Гвоздева ответила, боится ли потерять работу на ТВ и место в шоу-бизнесе из-за своих взглядов и высказываний.

Знаменитость заявила, что считает себя профессиональной танцовщицей с большим опытом работы на ТВ. Впрочем, если понадобится, Гвоздева говорит, что готова работать кем угодно.

Илона Гвоздева / instagram.com/ilonagvozdeva

"Могу и на базаре торговать, и на огороде копать, и на сцене танцевать, и по красной дорожке пройтись", — уверяет хореограф.

К слову, Илона не боится потерять работу на телевиденье. Также она и дальше будет отстаивать свою точку зрения. Звезда уверяет, что всегда говорит правду.

"Кроме болезни и смерти близких не боюсь ничего", – добавила Гвоздева.

MELOVIN, Лиза Русина и Илона Гвоздева / instagram.com/tanci1plus1

Отметим, недавно танцовщица публично поссорилась с участником "Танцев со звездами" MELOVIN. Она обвинила его в том, что он плохо тренировался на репетициях. Артист в свою очередь дал достойный ответной танцовщице и назвал ее лицемеркой.

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