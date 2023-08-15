Илона Гвоздева ответила на хейт, что ее муж не воюет, и рассказала о его болезни

Украинский хореограф Илона Гвоздева рассказала о болезни мужа Ивана Хомячука и объяснила, почему он не идет воевать.

По словам танцовщицы, ей неоднократно прилетает хейт, что ее избранник не служит на фронте. Знаменитость ответила, что муж пока не получал повестки. Однако если это произойдет, то он не будет как-то избегать мобилизации и пойдет служить.

"Еще один момент хейта, который мне все время пишут: "А что это ваш муж там дома шашлыки жарит? А что это он здесь строит, а кто-то там в окопе стоит?". Ну нет повестки. Когда она придет, то пойдет, как и все остальные, на всех условиях. Мы не делаем себе никаких белых билетов, мы не делаем какую-то инвалидность ему", – рассказала Гвоздева в интервью Алине Доротюк.

Илона Гвоздева с мужем / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Также хореограф рассказала о болезни мужа Иван Хомячук страдает от алопеции. Илона говорит, что болезнь возникла на фоне стресса из-за войны. По словам танцовщицы, врачи пока не знают, как бороться с алопецией. Однако есть теория, что это психосоматическое расстройство, которое возникло из-за пережитого стресса.

"Говорят, что алопеция не понятно откуда берется и как ее лечить. Никто до конца не может понять, почему вообще это случается с человеком, что иммунитет считает волосы, как чужеродное тело, и начинает с ним бороться. Говорят, что алопеция – это психосоматический вид расстройства. Это нормально, но это от стресса", — поделилась танцовщица.

Илона Гвоздева с мужем / Фото: insider.ua

Напомним, ранее Илона Гвоздева назвала сумму, которую уже потратила на строительство своего дома под Киевом. Также знаменитость показала свое жилище изнутри.

Читайте также: