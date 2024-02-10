Илона Гвоздева показала архивное фото с покойным папой в годовщину его смерти

Отца артистки не стало в 2014 году.
Украинская танцовщица Илона Гвоздева в годовщину смерти ее папы Александра опубликовала их общую архивную фотографию.
Папа Илоны погиб в 2014 году. У него была обнаружена последняя стадия рака легких. После длительного лечения болезнь мужчины отступила, но через некоторое время у отца танцовщицы появились метастазы в костях, которые вылечить, к сожалению, было невозможно.
С момента смерти Александра исполнилось ровно 10 лет. В своем фотоблоге Гвоздева показала черно-белый кадр с папой, где они улыбаются. Под фотографией танцовщица оставила щемящие слова, в которых признается, что ей очень не хватает родного человека:
"Люблю, помню, скучаю… Ты наш ангел-хранитель теперь! Как сильно мне тебя не хватает. Надеюсь, ты за нами с небес наблюдаешь", - растрогала Илона.
В свою очередь поклонники знаменитости выразили ей свои соболезнования и написали много теплых слов поддержки.
- Дорогие сердцу люди всегда рядом с нами во снах, мыслях и воспоминаниях. Светлая память папе
- Вечная память вашему папе
- Он тебя оберегает всегда
- Мои соболезнования. Он рядом
Напомним, недавно дочь певца Кузьмы Скрябина Барбара также обнародовала архивную фотографию с папой в годовщину его смерти.
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