Илона Гвоздева показала архивные фото со своей свадьбы и венчания и растрогала поздравлениями мужа

Украинская танцовщица Илона Гвоздева восхитила редкими архивными фото с мужем Иваном Хомячуком по случаю их особого праздника.

Так, пара сегодня, 8 марта, отмечает хрустальную свадьбу. В своем фотоблоге Илона показала редкие фотографии из периода, когда только начиналась их история любви с Иваном.

Илона Гвоздева с мужем / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Илона Гвоздева с мужем / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Илона Гвоздева с мужем / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Илона Гвоздева с мужем / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Илона Гвоздева с мужем / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Илона Гвоздева с мужем / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

А также звезда порадовала поклонников романтическими фотографиями, сделанными с возлюбленным в выдающиеся моменты их жизни. В частности, во время свадьбы и беременности.

Илона Гвоздева с мужем / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Илона Гвоздева с мужем / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Илона Гвоздева с мужем / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

На фоне всех слухов танцовщица четко дала понять, что их брак построен на любви и взаимопонимании. И добавила, что хоть и было много испытаний за эти 15 лет брака, но они их достойно прошли.

Илона Гвоздева с мужем / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Илона Гвоздева с мужем / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Илона Гвоздева с мужем / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"15 лет вместе! Эти годы были разными, но мы прошли их достойно и до сих пор чувствуем страсть и любовь между нами. Каждый раз проживая новый этап нашей жизни мы учились понимать друг друга, находить компромиссы, выбирать приоритеты, и мы поддерживали тот огонек любви, который иногда горел, как бурный вулкан, а иногда тлел, как маленький огонек. Но важно то, что каждый из нас пытался время от времени раздувать его и прилагал все усилия, чтобы он не угас", - растрогала Гвоздева.

Илона Гвоздева с мужем / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Илона Гвоздева с мужем / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Илона Гвоздева с мужем / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Знаменитость также щемяще поблагодарила Ивана за многие замечательные моменты, в которых они были и продолжают быть вместе.

"Я благодарна тебе за наших детей, за то, что ты дал мне возможность реализовать себя как артиста, хотя тебе было очень тяжело это принять. Благодарна, что вместе со мной погружаешься в наши мечты, иногда безумные и вроде бы невыполнимые. Благодарна, что для нашей семьи мы создали прекрасный дом, где постоянно звучит детский смех, есть семейный уют и живая любовь", - добавила Илона.

Напомним, недавно Илона Гвоздева показала интерьер своего дома, который создавала самостоятельно с мужем.

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