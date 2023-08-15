Илона Гвоздева показала дом и назвала огромную сумму, которую потрапила на строительство

Украинский хореограф Илона Гвоздева во время войны активно строит дом под Киевом. Знаменитость рассекретила, сколько средств уже потратила.

Как призналась Илона, деньги на дом мечты она с мужем собирала достаточно долго и во многом себя ограничивала. Также супругам финансово помогали родители.

"Мы собирали с мужем на этот дом всю жизнь. С нуля строить – это можно было бы и 20 лет строить. Мы собирали на свою цель, мы во многом себя ограничивали. Конечно, не без поддержки и помощи родителей это произошло. Родители поддерживали и помогали нам финансово", – рассказала Гвоздева в интервью Алине Доротюк.

Илона Гвоздева и Алина Доротюк

Илона уже потратила на строительство и обустройство дома более 250 тысяч долларов. Однако эта сумма будет увеличиваться. По словам хореографа, дом готов всего на 50 процентов.

"Мне кажется, на сегодняшний день, учитывая себестоимость материалов и строительных работ, легче купить готовый. За 200 тысяч долларов сумма уже точно перевалила. Если учитывать мебель внутри, и это лишь 50%, потому что дом еще не готов, сумма уже пошла за 250 тысяч долларов. Это еще не предел", — рассказала Илона.

Дом Илоны Гвоздевой

На первом этаже дома Гвоздевой есть большая кухня с островком. Все сделано в светлых оттенках.

Дом Илоны Гвоздевой

"У нас такое открытое пространство. Это и зал, и кухня. Я всегда хотела, чтобы было такое большое пространство. Все цвета светлые, небесные. Я всегда мечтала, чтобы на кухне был островок", — поделилась Илона.

Также там есть зал, гостиная, каморки. Кстати, строить камин Илона не планировала, но это оказалось верным решением. Кстати, он дает достаточно зимой тепла, что даже не нужно включать отопление.

Дом Илоны Гвоздевой

"Здесь есть огромный зал-гостьевой, огромный стол, люстра, на которую я собирала почти год. Камин настоящий. Мы с мужем пожалели, что мы слишком поздно об этом подумали. Нам удалось провести только на первый этаж, на второй мы уже не смогли. Этой зимой мы вообще не использовали электроэнергию, мы разжигали камин", — призналась танцовщица.

Дом Илоны Гвоздевой

Дом Илоны Гвоздевой

Также в доме есть гостевая комната. Правда, ее нужно еще достроить, в том числе поставить люстры, гардины.

Дом Илоны Гвоздевой

Под лестницей, которая ведет на второй этаж, есть каморка. Там знаменитость вместе с мужем и детьми иногда прячется во время воздушных тревог.

Дом Илоны Гвоздевой

Дом Илоны Гвоздевой

Детские комнаты расположены на втором этаже. Также у сына и дочери танцовщицы есть отдельная ванная. Правда, дети пока спят с родителями, ведь во время войны боятся находиться сами на втором этаже.

Дом Илоны Гвоздевой

Дом Илоны Гвоздевой

А вот в комнате Илоны есть большой гардероб. Как призналась знаменитость, она очень сильно о нем мечтала.

"Гардероб – это просто мечта. Я всегда мечтала, чтобы у меня был огромный гардероб. Эту мечту я осуществила", – поделилась хореограф.

Дом Илоны Гвоздевой

Кстати, в спальне Илоны даже будет терраса. Правда, пока она находится на этапе строителя. На террасе Илона планирует вмонтировать кресло, которое будет висеть, а также поставить беговую дорожку и специальные ленты для занятий йогой.

Дом Илоны Гвоздевой

Напомним, недавно Илона Гвоздева отметила годовщину брака с мужем. Знаменитость нежно поздравила возлюбленного с праздником и показала фото с их венчания.

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