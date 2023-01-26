Илона Гвоздева показала фото своего роскошного дома под Киевом, который строит во время войны

Хореограф Илона Гвоздева еще до начала полномасштабного вторжения России начала строить дом мечты. Война не перекроила планы знаменитости, поэтому она продолжает заниматься строительством.

В Instagram-stories Илона показала, фото своего дома. В частности, идеей проекта занималась сама Гвоздева. К примеру, кухня еще в июне совсем не была готовой. Там были только пол и стены.

Дом Илоны Гвоздевой / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Сейчас хореограф полностью обустроила там все. По вечерам Илона с мужем и детьми может спокойно собираться за ужином за семейным столом.

Дом Илоны Гвоздевой / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Также знаменитость поделилась, что в ее доме нет ни одной батареи – только пол с утеплителем. Тем временем у дома Гвоздевой два этажа. На второй этаж ведет лестница, которая полностью залита бетоном. Кстати, в доме Илоны даже есть бомбоубежище.

Дом Илоны Гвоздевой / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Отметим, Илона Гвоздева долгое время работала, чтобы обеспечить семью и продолжать строить дом. Тем временем муж хореографа Иван Хомячук был прорабом на их строительстве и контролировал самостоятельно весь процесс. Это помогло семье сэкономить много денег.

Читайте также: