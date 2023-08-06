Илона Гвоздева показала, как день рождения в укрытии праздновала: "Желание одно – выжить"

Победительница проекта "Танцы со звездами" Илона Гвоздева 5 августа отпраздновала свой день рождения.

Праздничный день танцовщица решила провести в своем загородном доме в компании ближайших подруг. Однако настроение испортили российские оккупанты, которые днем начали обстреливать Украину ракетами.

В сторис в Instagram Илона показала, как вместе с подругами распаковывала подарки и принимала поздравления прямо в подвале во время воздушной тревоги.

"Пока летают ракеты и продолжается тревога, я забрала подарки в укрытие. Во время ракетной угрозы шли распаковка и примерка подарков", — поделилась Гвоздева.

Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

После такого празднования в свой день рождения танцовщица обратилась с благодарностью в ВСУ и всех, кто приближает нашу победу.

"Мне — 35! Желание одно — выжить! Спасибо ВСУ, врачам, волонтерам и всем людям, кто защищает нашу страну от агрессии раши, и кому мы благодарны за жизнь. Всем благодарна за ваши поздравления и прекрасные пожелания!", — написала Гвоздева.

Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

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