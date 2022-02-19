Илона Гвоздева показала, как изменилось ее тело после родов: "Смотреть не могла"

Хореограф поделилась своим опытом.

Украинская танцовщица, победительница "Танцев со звездами-2018" Илона Гвоздева дважды рожала.

Как рассказала хореограф, после вторых родов ей было нелегко восстанавливать свою форму. Илона рожала после 30 лет. Несмотря на то, что она много лет занималась танцами и спортом, кожа и мышцы были не в тонусе.

"Мое тело было в отеках, дряблая кожа. Я смотреть на себя не могла какое-то время, но я это приняла, дала время своему телу самостоятельно восстановиться насколько это было возможно и дальше уже стала ему помогать извне!" – рассказала Гвоздева.

Также танцовщица показала снимок, на котором она в спортивных лосинах и топе демонстрирует живот после вторых родов. Хореограф решила опубликовать снимок без фотошопа и фильтров, чтобы своим примером показать другим женщинам, что нет идеальных.

Илона Гвоздева после вторых родов / instagram.com/ilonagvozdeva

"Знаете, я не боюсь быть настоящей, выкладывать фото без фильтров и фотошопа, показывать, что я не идеальна и мне тоже всегда есть над чем работать со своим телом", — добавила Илона.

Кстати, танцовщица также дала несколько советов, как можно вернуться в форму после родов. Звезда говорит, что следует правильно питаться, заниматься спортом, хорошо отдыхать, посещать сауну и делать массажи.

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