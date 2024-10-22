Илона Гвоздева показала, как с мужем празднует его особый праздник: "С нами не соскучишься"

В семье украинского хореографа Илоны Гвоздевой праздник. Ее муж Иван Хомякчук 22 октября отмечает день рождения.

По этому случаю Илона посвятила возлюбленному пост и описала свои страстные чувства к нему. Более того, звезда открыла тайну их крепкого 15-летнего брака. В частности, подчеркнула, как постоянно они гармонично дополняют друг друга разными характерами и интересами. Также танцовщица пожелала Ивану здоровья и исполнения мечтаний.

Илона Гвоздева с мужем / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"В этом весь мой муж! Он обожает природу, тишину, покой, рыбалку, собирание грибов и это прекрасно! Иногда я даже представить не могу, как именно мы сошлись и прожили 15 лет, потому что иногда мы разные люди, с разными взглядами окружением и энергетикой, но с другой стороны, наверное, это и является крепким кольцом и именно поэтому каждый раз мы открываем друг в друге что-то новое! С нами точно не соскучишься. Мой милый, я хочу пожелать тебе крепкого здоровья, познания себя, осознания своих желаний и их осуществления! Люблю", - растрогала Илона.

Кроме того, Гвоздева призналась, что день рождения мужа проведет с ним исключительно наедине. Пара уехала за город и наслаждается рыбалкой, которую очень сильно любит именинник.

Илона Гвоздева с мужем / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Илона Гвоздева с мужем / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Напомним, недавно беременная актриса Анна Кошмал на свое 30-летие восхитила кадрами с семьей и похвасталась подарком от мужа и сына.

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