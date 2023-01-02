Илона Гвоздева показала, как спала на полу с дочерью и мужем во время атаки дронов по Киеву

Хореографиня Илона Гвоздева показала, как ей вместе с семьей пришлось спать на полу из-за российской атаки дронами-камикадзе по Украине.

Чтобы уберечь себя и маленькую дочь от вражеских обстрелов Илона вместе с мужем обустроили для ночевки безопасное место в своем доме – расстелили матрас на полу и принесли подушки с теплыми одеялами. На фотографии, которой поделилась танцовщица, она показала свой измученный вид и мужчину с лежащей на полу дочерью.

Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"Как же это все достало. Снова тревога. Снова ночь без сна. Но держимся и верим в наши ВСУ, они всех отразят", — подписала фото Гвоздева.

Ранее актриса Наталья Денисенко рассказала, как испугался ее сын в новогоднюю ночь, когда россияне массированно обстреливали Украину.

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